Медведчук заявил о готовности содействовать изменению конституции Украины

"Оппозиционная платформа - за жизнь" готова содействовать внесению необходимых изменений в конституцию Украины, если главной задачей создавшей коалицию политсилы будет мир в Донбассе, заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.



"Если программа мира на Донбассе действительно будет главной стратегической задачей для партии, которая создаст коалицию, партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" готова содействовать, чтобы конституционным большинством внести необходимые изменения в Конституцию", - написал Медведчук в Twitter.

