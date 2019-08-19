Еще один фильм Disney побил рекорд в прокате

Пятый проект компании Disney собрал в прокате более миллиарда долларов. Об этом сообщает Variety.



Очередным фильмом-миллиардером стала четвертая часть мультфильма "История Игрушек". Он стал пятым проектом Дисней за 2019 год, превысивший миллиардную отметку в прокате.



Высокие сборы также пророчат картинам, которые в ближайшее время должны появится на экране: второй части мультфильма "Холодное сердце", "Малефисенте-2" и девятой части "Звездных войн" - "Восхождение Скауокера".



В конце июля 2019 года Disney установила новый мировой рекорд по сборам. Среди лент, выпущенных Disney в 2019 году, наиболее прибыльными оказались "Мстители: Финал", "Капитан Марвел" и "Аладдин". Также сообщалось, что в Сети показали актрису, выбранную на роль "Русалочки".





