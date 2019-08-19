Юэн Макгрегор вновь сыграет Оби-Вана Кеноби

Шотландский актер Юэн Макгрегор вновь сыграет мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной "Звездных войн". Об этом пишет Deadline.



Изначально планировалось, что о персонаже будет снят сольный фильм. Однако позднее команда решила воплотить идею в формате высокобюджетного сериала для Disney+.



Запуск стримингового сервиса запланирован на ноябрь этого года. Для запуска ему понадобится собственный контент, который будет привлекать клиентов.



Известно, что киновселенная "Звездных войн" после выхода девятой части возьмет паузу. Премьера последнего фильма запланирована на декабрь этого года.





