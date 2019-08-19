Зачем изобретать «цифровой» велосипед?

Идея создания «государства в смартфоне», похоже, серьезно увлекла нового президента. Представители офиса главы государства ездят по миру, перенимая передовой опыт.

Украинская компания INDUSTRIAL INNOVATION GROUP (IIG) в настоящее время является признанным мировым лидером в сфере разработки и внедрения ID-документов и IT-систем. IIG уже создала без привлечений иностранных компаний замкнутый цикл создания технологического базиса электронного государства. Это своего рода электронная платформа для функционирования неограниченного (!) количества государственных сервисов и приложений. Начиная от ID-документов и заканчивая электронными выборами.

Специалисты компании уже разработали технологию взаимодействия государственных реестров и услуг с электронными идентификационными документами нового поколения. Идентификация граждан – краеугольный камень «государства в смартфоне». Если в «кармане» у граждан нет механизма, позволяющего однозначно идентифицировать его в интернете, то нет возможности пользоваться всеми потенциальными возможностями «электронного государства».

Каким образом это сделать? Опять же, не надо изобретать велосипед. В компании IIG разработали концепцию массового внедрения ID-документов. Не существует другого выхода, кроме как бесплатная раздача электронных удостоверений. К примеру, паспортом в форме ID-карточки. И правильно будет это сделать одновременно с созданием электронного реестра населения. Причем создание реестра должно быть осуществлено в соответствии с Законом о едином государственном реестре Украины с выдачей ID документа нового поколения. Кто займется выпуском ID-«идентификаторов»?

У компании IIG – единственной в Украине, есть необходимые производственные мощности, изначально построенные с учетом специфики производства документов с высокой степенью защиты. Тут есть все: начиная от пуленепробиваемых стекол на заводе и заканчивая защищенными от любого внешнего воздействия помещений для хранения готовой продукции. Можно, конечно, построить все заново, затратив на это колоссальные ресурсы, но опять же, возникает вопрос: зачем?

Уже есть замкнутый цикл по изготовлению высокозащищенных идентификационных документов самого современного уровня без привлечения иностранных компаний. Все это объединено с современными биометрическими технологиями идентификации и верификации граждан. Другими словами, созданы комфортные условия для перехода в эру «государства в смартфоне». Причем конечный продукт – физические и электронные характеристики документов, благодаря использованию собственным ноу-хау компании во много раз превышают требования существующих международных стандартов. Постоянно разрабатываются и внедряются новые, совершенно уникальные элементы защиты. За все время производства не было ни одного случая подделки документов, выпускаемых компанией. Биометрические паспорта, как и множество других электронных документов, были готовы к выдаче еще в 2012 году. IIG разработала и изготовило украинское электронное водительское удостоверение. Когда его отправили на испытания в независимую сертифицированную лабораторию FIME, то там растерялись. У них просто не было методик испытания столь высокой степени защиты. Пришлось разрабатывать новые.

При изготовлении уже упомянутого биометрического паспорта гражданина Украины специалисты компании впервые применили технологию лазерной перфорации всех слоев поликарбонатной страницы данных, что фактически исключает подделку данного документа. Попытаться, конечно, можно, но ничего не получится. Кроме того, паспорт во много раз более устойчив к внешним механическим воздействиям, чем того требуют существующие международные стандарты.

Для того, чтобы понимать уровень решаемых компанией IIG задач, можно упомянуть об уже реализованных проектах мирового уровня. В частности, это разработка и внедрение паспортов для высшего руководства INTERPOL. Да, они украинского производства. Еще один пример – создание паспортов ювелирных изделий всемирно известной алмазной компании De Beers. Паспорт защищен 29 защитными элементами, включая селективно деметаллизированную голограмму сверхвысокого разрешения. Также IIG обеспечила защищенный доступ к информационным ресурсам De Beers во всех точках продажи.

И это далеко не полный перечень уже имеющихся достижений. Все граждане Кении зарегистрированы в созданном и поддерживаемом компанией IIG Едином демографическом реестре, а граждане Молдовы, Узбекистана или Киргизии используют идентификационные документы и платёжные карты производства IIG.

Вне всякого сомнения, существует масса вариантов создания «государства в смартфоне». Можно начать с нуля, потратить колоссальные ресурсы и, в конечно счете, прийти к тому, что уже есть. Кому от этого, скажите пожалуйста, станет легче? Есть интеллектуальный потенциал и замкнутый производственный цикл создания «цифрового государства». Достаточно лишь эффективно сочетать политическую волю и уже имеющиеся в наличии ресурсы.