Премьер Дании надеется, что заявления США о желании купить Гренландию были шуткой

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что Соединенные Штаты всерьез не рассматривали идею покупки Гренландии, сообщает в понедельник агентство Associated Press.



"Гренландия не датская. Гренландия - гренландская. Я надеюсь, что об этом (о покупке Гренландии - ИФ) не говорят серьезно", - сказала она в ходе поездки в Гренландию.



Фредериксен подчеркнула, что считает идею покупки Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность ее продажи.



Такие заявления премьер Дании сделала в ходе визита в Гренландию, где у нее запланирована встреча с премьер-министром автономной территории Кимом Кильсеном.



Фредериксен также подчеркнула, что Арктический регион становится "все более важным для всего мирового сообщества".



Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на двух помощников президента США Дональда Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.



Газета сообщает, что некоторые помощники президента поддержали этот шаг.



В МИД Гренландии затем заявили, что Гренландию - автономную территорию Дании - нельзя просто выставить на продажу.

