Солдат-контрактник под наркотиками застрелил гражданского

Солдата-контрактника в Киевской области задержали за смертельную стрельбу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.



"18 августа в комнате общежития в селе Залесье Броварского района Киевской области военнослужащий военной службы по контракту открыл стрельбу. 22-летний старший солдат совершил 4 выстрела из кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского гражданина", - указали в прокуратуре.



Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй - в правую ногу.



"От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в реанимации Броварской центральной районной больницы", - добавили в ведомстве.



В пресс-службе полиции Киевской области добавили, что стрельба произошла после того, как между двумя мужчинами, которые совместно проживали в общежитии, произошел конфликт.



"Нападавший задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Протоколом медицинского осмотра подтверждено, что на момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина", - отметили в прокуратуре.



По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

