Гройсман рассказал, как вырастут зарплаты учителей

Глава правительства сообщил, что недавно было принято решение о том, чтобы заменить оплату труда, сделав ее более современной. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимира Гройсман, открывая конференцию "Новая украинская школа: вызовы и перспективы образовательной реформы", сообщает "Укринформ".



"Образование определяет и настоящее, и будущее. Тема образования и педагогов должно оставаться доминирующей в Украине. Очень важно, чтобы приоритетность образования была сохранена. В частности, по оплате труда педагогов. Этим летом мы приняли решение о том, чтобы заменить оплату труда, сделать ее более современной, что позволит повысить заработную плату уже в 2020 году для украинских учителей от 20 до 70%. Особенно это должно коснуться молодых учителей ", - отметил Гройсман.

