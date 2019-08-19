Полицейского арестовали за организацию заказного убийства

В Запорожье правоохранителя, подозреваемого в планировании заказного убийства, арестовали на два месяца без права внесения залога. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.



"По ходатайству следователя теруправления ГБР, расположенного в г. Мелитополе, Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области избрал работнику полиции и лицу, выступавшему посредником в организации заказного убийства в Запорожье, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.



Напомним, в Запорожье правоохранители предотвратили заказное убийство и задержали организатора - следователя одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.



По данным следствия, майор полиции через посредника подыскивал среди лиц с криминальным прошлым исполнителя для совершения убийства.



Правоохранители установили, что полицейский "заказал" местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника.

