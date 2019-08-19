Гройсман: О будущем отвечу в будущем

Действующий глава правительства Владимир Гройсман пожелал успехов новому составу Кабмина и пообещал рассказать о своей будущей деятельности. Об этом он сказал в понедельник, 19 августа, в кулуарах бизнес-форума, сообщает 112 Украина.



"Я точно знаю, что все то, что будет касаться украинского интереса, я в этом желаю новому правительству успехов", - заявил Гройсман.



Комментирую планы на будущее, премьер сказал: "Я точно знаю, что будущее есть, и о будущем я обязательно отвечу в будущем".

