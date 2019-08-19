Владельцу гостиницы в Одессе после смертельного пожара сообщили о подозрении

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу гостиницы в Одессе, на пожаре в котором погибли девять человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные прессслужбы прокуратуры Одесской области.



"Следователи... задержали фактического владельца гостиницы "Токио Стар", где произошел пожар. Сейчас прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - указали в прокуратуре.



В ночь на субботу, 17 августа 2019 года, в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Пострадали десять граждан.



Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия.



Принимаются меры для изъятия и исследования учредительных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки, обслуживания пожарной сигнализации и других.

