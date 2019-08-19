Звездный нападающий "Барселоны" перешел в "Баварию"
Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере вингера "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
Об этом сообщает официальный twitter немецкого клуба.
Бразильский вингер "Барселоны" Филиппе Коутиньо следующий сезон проведет на правах аренды в мюнхенской "Баварии".
27-летний игрок уже прошел медосмотр и подписал соглашение с немецким клубом. Футболист будет выступать под десятым номером.
За год в "Баварии" бразилец заработает 12 млн евро. По окончании сделки, немцы могут выкупить контракт Коутиньо в "Барселону".
Источник: Эспресо.ТВ
14:35