Звездный нападающий "Барселоны" перешел в "Баварию"

Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере вингера "Барселоны" Филиппе Коутиньо.



Об этом сообщает официальный twitter немецкого клуба.



Бразильский вингер "Барселоны" Филиппе Коутиньо следующий сезон проведет на правах аренды в мюнхенской "Баварии".



27-летний игрок уже прошел медосмотр и подписал соглашение с немецким клубом. Футболист будет выступать под десятым номером.



За год в "Баварии" бразилец заработает 12 млн евро. По окончании сделки, немцы могут выкупить контракт Коутиньо в "Барселону".

