Гройсман и Нетаньяху встретятся в Киеве завтра

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут встречу во вторник, 20 августа, в Киеве. "20 августа при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху состоится встреча относительно сотрудничества между Украиной и Государством Израиль...



...в сферах сельского хозяйства, IT-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.



Аккредитация проводится до 16.00 19 августа.



Нетаньяху находится с визитом в Украине с 18 августа. В понедельник, 19 августа, он встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

