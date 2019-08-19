Tesla Roadster облетела вокруг Солнца

Tesla Roadster, запущенная в космос с манекеном Starman за рулем, облетела вокруг солнца. Об этом сообщили на сайте whereisroadster, на котором можно наблюдать за передвижениями “космической Теслы”.



Также на сайте указаны передвижение авто на ближайший год. Так, 7 октября 2020 года Tesla Roadster пройдет на расстоянии 7,5 млн км от Марса.

Фото: whereisroadster.com



Компания SpaceX запустила авто Tesla Roadster в космос в феврале 2018 года.

