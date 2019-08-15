СМИ: Новоназначенец СБУ Андрей Наумов. Человек Яремы с мутными активами и личным массажистом

Несколько недель назад временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ), Иван Баканов назначил Андрея Наумова заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью «К» СБУ.

Сам Баканов является прямым «шефом» Наумова, поскольку возглавляет ГУ «К» СБУ, пишет ОРД.

Информации об Андрее Наумове и его послужном списке не много. Известно, что до назначения в СБУ он 1,5 года работал директором Государственного предприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения».

На указанную должность был назначен председателем Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталием Петруком, которого называют ставленником Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.

За время работы Наумова на этой должности, журналисты обратили внимание на странный тендер по реконструкции, которой занимался «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения». Этот тендер выиграла КМП «Монолит», предложившее не самую дешевую цену на работы.

До января 2018 года Наумов занимал должность заместителя директора Государственного специализированного предприятия по управлению капитальным строительством зоны отчуждения.

Еще ранее он работал на должности заместителя начальника Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины. Его начальником был Константин Моргун, ставленник Виталя Яремы. В ГПУ Андрея Наумова также считали представителем члена команды Виталия Яремы, а именно – Анатолия Даниленко, который был замом Виталия Яремы.

В декларации за 2018 год удивляет зарплата Андрея Наумова. Директором Государственного предприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения» получил почти 1,692 млн грн зарплаты и еще 17,5 тыс. по старому месту работы.

Получается, что за месяц Наумов получал больше 141 тыс. грн зарплаты. В 2019 году за 6 месяцев работы до 30 мая 2019 года он получил более 1 млн грн зарплаты.

Для сравнения премьер-министр Украины Владимир Гройсман в июле 2019 года заработал чуть более 37 тыс. грн.

Однако с такими доходами у него нет недвижимости (жил в служебной квартире в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС), а машина, на которой он ездит, записана на мать-пенсионерку Наумову-Прокопенко Ирину Васильевну. Несмотря на крупные суммы в украинских банках, которые хранит Андрей Наумов, он также берет кредиты.

А вот его семья далеко не бедная. В начале июля мама Андрея Наумова купила квартиру в Киеве по адресу переулок Лабораторный 7 площадью 108 кв.м. Рыночная стоимость такой квартиры более 200 тыс. долл. США или 5 млн грн. Кроме этой квартиры и машины мама борца с коррупцией владеет 3 участками в Киевской области, домом в 184 кв.м., построенном вероятно в 2014 году.

В 2015 году Андрей Наумов оформил купленную по рыночной цене около 60 тыс. долл. США квартиру на Троещине в Киеве на своего несовершеннолетнего сына.

Чиновник Андрей Наумов зарегистрировал на своего отца Наумова Олега бизнес в Киеве, среди которого ресторан в центре Киева «Van Gogh Bar», который в настоящее время не работает. Также на отца оформлен культурно-творческий комплекс «АРТ Эрия». Руководит бизнесом его бывшая жена Юлия.

Есть бизнес, связанных с ресторанами, музеями и телевещанием, у семьи Наумовых и в Днепре.

Согласно декларации, с женой Андрей Наумов уже развелся до 2018 года, возможно, из-за любовницы – Анны Равенко, которой подарил авто TOYOTA RAV4 2018 года за 35 тыс. долл. США.

Самый любопытный факт, характеризующий Андрея Наумова, связан с его массажистом.

У Андрея Наумова свой профессиональный массажист – Кирилл Гарник. Он по образованию врач, учился на кафедре ортопедии и травматологии. Занимается нетрадиционной медициной. Его Наумов трудоустроил на должность начальника службы обеспечения пропуска и сопровождения посетителей зоны отчуждения ГП «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения». Кирилл Гарник стал правой рукой Андрея Наумова. Вместе они организовывали ВИП-клиентам отдых (охота, рыбалка, развлечения) в зоне отчуждения и вместе участвовали в схеме по выдаче пропусков. Госслужба не мешает Кириллу Гарнику заниматься бизнесом. У Гарника много недвижимости, купленной за последние пару лет и оформленной на родителей. В скором времени Кирилл Гарник также пропишется в кабинетах СБУ. Одна из фирм, а именно, ООО «Проектно-технологический институт Укроргводбуд» занимается инжинирингом, геологией и геодезией.

Так что бурить в СБУ Наумов и Гарник будут точно. Тем более, как говорят источники в СБУ, Андрей Наумов уже проявляют интерес к добыче песка, а точнее незаконной добыче. Также в сфере его и Ивана Баканова интересов игорный и лотерейный бизнес. Как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, скоро в этой сфере придет послабление.