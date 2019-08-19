Украина и Израиль подписали ряд двусторонних документов

Украина и Израиль подписали двусторонние документы о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, экономики, образования, культуры, а также молодежи и спорта. "В присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра государства Израиль Биньямина Нетаньяху состоялось подписание украинско-израильских двусторонних документов", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства в понедельник.



Так, и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева и посол Израиля в Украине Йоэль Лион подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля относительно сотрудничества в сфере сельского хозяйства.



Кроме того, посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко и посол Лион подписали соглашение о содействии изучению иврита в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях Израиля.



Послы также подписали программу сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля на 2019-2022 годы.



Госсекретарь Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Алексей Перевезенцев и Лион подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и израильским патентным ведомством Министерства юстиции государства Израиль.

