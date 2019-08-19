ЦИК зарегистрировала уже 238 нардепов Рады

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник зарегистрировала 93 народных депутата Украины, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Как сообщила пресс-служба ЦИК, в общегосударственном многомандатном избирательном округе в понедельник зарегистрированы 47 парламентариев, а в одномандатных избирательных округах – 46.



В многомандатном округе зарегистрированы 38 депутатов от партии "Слуга народа", один – от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", три – от партии "Европейская солидарность", пять – от партии "Голос".



Таким образом, всего по состоянию на 19 августа зарегистрированными являются 238 народных депутатов.

