Разумков заявил, что нардепам мало платят

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что украинским нардепам платят недостаточно. Об этом он сказал в интервью НВ.



"Если честно, то нет (не справедливая зарплата – ред.), она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная... Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты – достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", - говорит Разумков.



В то же время он не сказал, какую зарплату считает адекватной, отметив, что "здесь нужна экспертная дискуссия".



На уточняющий вопрос, какой должна быть зарплата у бывшего безработного молодого парня из Запорожья (представитель Слуги народа - ред.), чтобы он не брал взяток в Раде, Разумков посоветовал спросить у самого "парня из Запорожья".



По его мнению, за 40 тысяч гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно.



Разумков также добавил, что ему хватит будущей зарплаты спикера, которая составляет около 50 тысяч гривен, потому что он сформировал себе "материальную подушку благодаря бизнесу".

