«Каргилл» продвигает своего кандидата на Министра аграрной политики

Про це йдеться в журналістському розслідування порталу «Політдейт»



«Про підготовку «Каргілла» 1 до «земельного бою» свідчить просування компанією свого головного українського лобіста на пост Міністра АПК Івана Мірошніченко, народного депутата 8-го скликання від партії «Самопоміч». В минулому протягом багатьох років Мірошніченко І. був тісно пов'язаний з компанією «Каргілл»: з січня 1997 по квітень 2008р. він був віце-президентом ЗАТ «АТ Каргілл», паралельно з 2003 по квітень 2008 очолював ЗАТ «Баржова компанія» (підрозділ «АТ Каргілл»), що є українським підрозділом компанії «Каргілл»; з 2009 був радником Міністра АПК при Януковичу пана Присяжнюка М., і після зміни міністра мав пряме відношення до Державної продовольчої зернової компанії (ДПЗКУ), відпрацьовуючи інтереси свого роботодавця – компанії «Каргілл»



Наразі в процесі вибору новим Президентом очільника Міністерства аграрної політики компанія «Каргілл» через свої глобальні заокеанські зв’язки намагається «засунути» Мірошніченка на посаду, аби очолити земельну реформу і мати прямий доступ до розподілу головного ресурсу країни. В електронному голосуванні за претендента на цю посаду так перестаралися, що «наклацали» аж на 63%! Тоді, як найближчий конкурент набрав не більше 7%» - йдеться в публікації.



Також і розслідуванні проводиться аналіз розповсюдження АЧС в Україні й доводиться біля 30 випадків поширення хвороби в крупному промисловому секторі, які не зафіксовані державними органами. При цьому постраждали такі флагмани свинарства як ТОВ «Золотоніський бекон», ТОВ «Агропродсервіс», ТОВ «Аграрна компанія 2004», ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», «Фрідом Фарм Бекон», «Нива Переяславщини» та інші.



«Що цікаво, що п’ять із шести найбільших виробництв об’єднує спільний постачальник кормів – компанія «Каргілл». В деяких випадках компанія була основним постачальником, а в деяких (таких, наприклад, як ТОВ «Аграрна компанія 2004» та ТОВ «Фрідом Фарм Бекон») вона прийшла за місяць до спалаху АЧС. Ще дивнішим виявився той факт, що в усіх 5 підприємствах робота з поставки кормів тривала не більше 6 місяців! В єдиній компанії зі списку (ТОВ «Нива Переяславщини») не вдалося встановити факт присутності «Каргілл» в складі постачальників корму».



«Поки що складається враження, що хтось зацікавлений в тому, щоб кількість спалахів АЧС росла в геометричній прогресії, замість того, аби визнати офіційно факти та на законодавчому рівні прийняти низку законів, що дозволили б взяти ситуацію під контроль. Чиясь діяльність чи бездіяльність сприяє безконтрольному поширенню АЧС та втягуванню України в темряву безпросвітної міжнародної блокади. Адже країна, що має офіційний статус АЧС, позбавляється права на експорт своєї продукції зі свинини за межі країни. Крім того, неконтрольоване поширення АЧС в країні дає підстави Міжнародному Епізоотичному Бюро (МЕБ) закривати експорт будь-якої сільськогосподарської продукції, в тому числі і зерна, яке може бути переносником вірусу АЧС із дикої фауни. І цим правом можуть скористатися «конкуренти» України на міжнародній арені в сфері зернового та земельного ринку» - резюмують журналісти.



На жаль, наразі можна констатувати, що держава не лише не демонструє будь-якої ефективності в боротьбі з АЧС в Україні, але й втратила контроль навіть за статистикою в галузі. При цьому зовнішні гравці та великі міжнародні корпорації можуть бути зацікавлені в руйнуванні аграрного (продовольчого) суверенітету України напередодні запровадження ринку землі з метою її максимального здешевлення.

