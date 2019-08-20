После Brexit граждане из стран ЕС не смогут свободно перемещаться по Великобритании

После Brexit граждане из стран ЕС не смогут свободно перемещаться по Великобритании

Лондон заявил, что сразу же после Brexit для граждан стран ЕС вступят в силу ограничения на перемещение по территории Великобритании, сообщили в понедельник западные СМИ.

"Существующие правила, касающиеся свободы передвижения прекратятся 31 октября, когда Великобритания выйдет из ЕС, - заявил представитель канцелярии британского премьер-министра. - Детали других изменений новой иммиграционной системы, которые будут внесены непосредственно 31 октября, в настоящее время находятся на стадии разработки".

В связи с этими планами более 3,6 млн граждан ЕС, уже находящихся на территории Великобритании, должны подать заявку на получение "статуса постоянного проживающего" в соответствии с распоряжением британского министерства внутренних дел.

На данный момент лишь около миллиона человек подали заявку на получение этого статуса, отмечают СМИ.

Граждане ЕС, в свою очередь, негативно отреагировали на вводимое ограничение.

"Резкое прекращение действия правил свободного передвижения 31 октября приведет к массовой дискриминации более двух миллионов граждан ЕС", - пишут пользователи Twitter, назвав этот шаг Британии "безрассудным".

В январе правительство бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявило, что допустит пребывание в Великобритании граждан ЕС "только на переходный период".

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.