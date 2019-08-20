Сайт отзывов «ТонеТо» – отзывы от реальных потребителей

Хотите купить товар, модный аксессуар, автомобиль, посмотреть фильм или записаться к квалифицированному доктору? Все это жизненные обыденные потребности, для удовлетворения которых люди выбирают оптимальный для себя вариант. Есть потребности, требующие выбора лучшего специалист или компании, но как сделать правильный выбор? Всем известная поговорка, гласящая о том, что лучше учиться на чужих ошибках, поможет в любой ситуации, а узнать реальное мнение о той или иной услуге, организации, товаре поможет сайт «ТонеТо».

В чем его особенность

Сайт «ТонеТо» работает для людей, ведь именно здесь собранно большое количество отзывов. Удобство в том, что портал содержит деление на категории, к примеру, категория сфера услуг, детский мир, досуг, люди. Каждая из них имеет свои подкатегории, к примеру, в категории «Люди» можно найти такие подкатегории, как врачи, преподаватели, воспитатели/няни, юристы/адвокаты/нотариусы.

Все эти категории и подкатегории содержат важную информацию и оказывают непосильную помощь перед выбором услуги/специалиста, так как они содержат отзывы реальных людей. Благодаря этому каждый может прочитать мнение другого пользователя, узнать, что потребители думают о той или иной клинике, компании, жилом комплексе и т. д. Также здесь можно найти отзывы про «Синево». Это современная медицинская лаборатория. Для этого зайдите в блок сферы услуг, выберите подкатегорию больницы/поликлиники/лаборатории. В открывшемся окне появится множество отзывов, чтобы найти нужную лабораторию в поисковой строке, пропишите ее название и нажмите поиск.

Вам будет предложено отзывы обо всех имеющихся лабораториях, медицинских центров. Найдите нужную (Synevo) и ознакомьтесь с имеющимися отзывами.

Преимущества портала:

Быстрый поиск.

Доступность отзывов. Написать и прочитать может каждый пользователь.

Управление отзывами. Если вы оставили отзыв, а потом решили удалить его, изменить, отредактировать, дополнить, тогда достаточно авторизироваться, найти его и откорректировать.

Переход из блока отзывов на сайт компании.

Возможность определения месторасположения компании на карте – это встроенный инструмент, доступный каждому.

Весомое преимущество в том, что компании, о которых пишутся отзывы, оставляют обратную связь, реагируют на мнение потребителей, благодаря чему можно понять реальный это отзыв или фейк. Примите во внимание изменить/удалить можно только тот отзыв, который был лично написан вами. Для быстрого поиска пропишите дату, когда вы оставляли отзыв.