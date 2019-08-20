Офис Зеленского прокомментировал отказ жены Нетаньяху попробовать каравай

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали поведение супруги израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху Сары, которая в начале визита выбросила кусок приветственного каравая.



В пресс-службе заверили, что первая леди сделала это неумышленно и не хотела проявить неуважение.



"Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину", — сообщает канал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу.



Ранее СМИ опубликовали видео, на котором три девушки в традиционных украинских нарядах приветствуют у трапа самолета Беньямина Нетаньяху и его супругу Сару. Политику и его жене поднесли каравай. Глава израильского правительства отломил кусочек хлеба, надкусил его и передал первой леди. Однако она не стала пробовать каравай и бросила его на землю.



Поездка Нетаньяху на Украину проходит примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми глава правительства стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР. В Киеве он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и почтил память жертв холокоста на церемонии в Бабьем Яре.

