Участников одесского Антимайдана выпустили из СИЗО под залог

Активисты одесского Антимайдана Сергей Долженков и Евгений Мефедов (гражданин РФ) вышли из СИЗО под залог. Новость передает "Таймер" со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.



"Адвокат Валентин Рыбин внес сегодня необходимую сумму залога, собранную "Оппозиционной платформой – За жизнь" при активном участии народного депутата Николая Скорика, сумел до 12:00 оформить бумаги и предоставить их в Николаевский СИЗО", – пишет издание.



Напомним, что 16 августа Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО активистов Куликова поля Сергея Долженкова и Евгения Мефедова, если за них внесут залог в размере 154 тысячи гривен за каждого.



Фото: Facebook/Александр Белый



Стоит отметить, что активисты Антимайдана Сергей Долженков и Евгений Мефедов находятся в СИЗО еще с 2014 года. Сначала они подозревались в участии в массовых беспорядках, но их оправдали.



В 2017 году им объявили новое подозрение по статье 110 Уголовного кодекса – "Посягательство на территориальную целостность".

