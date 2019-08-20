Букмекеры назвали главного претендента на Оскар

Букмекеры назвали главных претендентов на премию Оскар 2020. Основным фаворитом является актер Хоакин Феникс, который известен главной ролью в фильме Джокер Тодда Филлипса. Об этом пишет NME.



Фильм в ближайшее время дебютирует на Венецианском кинофестивале, который стартует в конце этого месяца. Это будет один из тех редких случаев, когда картина, снятая по комиксам, будет представлена в рамках этого мероприятия.



Среди других претендентов на победу: Том Хенкс (за роль Прекрасный день по соседству), Тэрон Эджертон за роль в Рокетмене, а также Антонио Бандерас за работу в Боли и славе.





