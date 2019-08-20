Восстановить здоровье кишечника помогут грецкие орехи

Сотрудники университетов Коннектикута и Техаса выяснили: грецкие орехи положительно влияют на кишечную микрофлору, снижают риск развития язвенного колита, а также от некоторых форм рака, передает "Российская газета". Был проведен эксперимент с грызунами. Рацион животных на 14% состоял из орехов (человеку достаточно 20-25 граммов). И через две недели такой режим питания принес видимые изменения в состояние мышей.



У животных восстанавливалась целостность слизистой оболочки толстого кишечника, снизились показатели воспаления. Даже когда объем орехов в рационе снижался до 3,5%, позитивный эффект наблюдался. По словам специалистов, в сравнении с другими орехами, грецкие содержат самые высокие уровни омега-3 жирных кислот, большое количество фитохимических веществ, в том числе, антиоксидантов.



Также орехи богаты клетчаткой (до 6,4%), которая поддерживает ремиссию заболевания у пациентов, страдающих воспалительным заболеванием кишечника. В отчете экспертов говорится: орехи могут улучшить липидный обмен и увеличить выработку антиоксидантов в толстой кишке, что в конечном итоге будет способствовать подавлению изъязвления слизистой оболочки.

