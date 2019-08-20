При высоком давлении лучше не есть обычный сыр

Как отмечает "Российская газета", западные специалисты советуют лицам с гипертонией отказаться от сыра. Исключение - моцарелла. Другие сорта сыра могут содержать слишком много соли, которая, как известно, повышает давление.



Например, в чеддере соли больше, чем в чипсах. Сыр моцарелла, в свою очередь, отличается относительно низким содержанием соли и жиров. Также стоит обратить внимание на козий сыр и нежирный творог, правда, ограничивая объемы потребления. По словам диетологов, молочные продукты с низким содержанием жира (это могут быть молоко, йогурты и "обезжиренный" сыр) за счет взаимодействия кальция с калием помогают контролировать и снижать давление.



В свою очередь, другое исследование показало, что с помощью сыра можно контролировать уровень сахара. Университет Альберты установил: сыр различной жирности помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови, так как молочный продукт снижает резистентность к инсулину.

