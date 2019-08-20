Трамп снова пожаловался на сильный доллар и потребовал у ФРС снизить процентную ставку

Американский лидер Дональд Трамп снова пожаловался на слишком сильный курс доллара и заявил, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена хотя бы на 1%. Об этом он написал в своем Твиттере.



"Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (Джером Пауэлл, глава ФРС - ИФ) и Федрезерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!", - написал Трамп в соцсети Twitter.



"Наш доллар так силен, что, к сожалению, это вредит другим странам. Ставка Федрезерва должна быть снижена как минимум на 100 базисных пунктов за довольно короткий период, возможно, в сочетании с некоторым количественным смягчением. Если это случится, наша экономика станет еще лучше, и мировая экономика получит быструю и большую помощь. Это хорошо для всех!".



До этого Трамп неоднократно критиковал ФРС за слишком жесткую денежно-кредитную политику, нарушая общепринятый принцип, согласно которому президент США не комментирует действия центробанка, и наоборот.



Как сообщалось, ФРС снизила ставку во время прошлого заседания на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Это снижение стало первым с 2008 года. Следующее заседания пройдет 17-18 сентября, и участники рынка считают, что в дальнейшем ставка уменьшится, при этом некоторые считают, что сразу на 0,5 п.п., до 1,5-1,75% годовых.

