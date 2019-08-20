Появилось полное видео побега наркобарона от СБУ

В сети появилось полная версия видео, на котором наркобарон Амос Дов Сильвер сбежал от СБУ в аэропорту Борисполь во время экстрадиции в Израиль. Запись была опубликована на YouTube в понедельник, 19 августа.



На записи видно,что во время прохождения Сильвером и сотрудниками СБУ досмотра в аэропорту, один из правоохранителей якобы подает ему условный знак, почесав затылок, после чего конвоируемый аккуратно отходит назад и сбегает у всех на глазах.



Также на видео видно, как сотрудник СБУ смотрит в ту сторону, куда побежал Сильвер, но ничего не предпринимает, продолжая стоять на досмотре. Тем временем наркобарон успешно успевает скрываться.



Лишь спустя некоторое время один из сотрудников СБУ сообщает другому, что преступник сбежал, однако вместо того, чтобы догнать его, они продолжают стоять и кому-то звонить. Только после этого сотрудник спецслужбы побежал за Сильвером.







Напомним, что ранее, во время экстрадиции в аэропорту Борисполь, сбежал наркоторговец Амос Дов Сильвер - основатель крупной онлайн-сети Telegrass, через которую он распространял марихуану, кокаин, экстази, MDMA. В целом были проданы десятки тонн наркотиков. В марте 2019 года он был задержан в Киеве и находился под арестом.



Позже СБУ сообщила, что наркоторговца повторно задержали в одной из областей Украины и успешно экстрадировали в Израиль.

