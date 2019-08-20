США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД

США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.



"Министерство обороны провело в воскресенье, 18 августа, в 14:30 по времени Западного побережья США [00:30 мск понедельника] на острове Сан-Николас [у побережья] штата Калифорния летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, - говорится в распространенном в понедельник заявлении Пентагона. - Испытанная ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 км". "Собранные в ходе этого испытания данные и сделанные выводы будут использованы при разработке Минобороны [США] будущего [ракетного] потенциала средней дальности".



Представители США неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования в конце августа. В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты Tomahawk на дальность примерно 1 тыс. км. Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет "совершенно новая ракета", схожая с Pershing II. Американские ракеты Pershing II были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.



2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Президент РФ Владимир Путин 5 августа поручил наблюдать за дальнейшими шагами США, отметив, что в случае, если США приступят к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена начать полноформатную разработку аналогичных ракет. При этом Путин тогда подчеркнул, что действия Москвы будут носить исключительно ответный характер и РФ не будет размещать ракеты в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.

