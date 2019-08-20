Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным

Официальная часть переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в летней резиденции французского лидера Форт Брегансон завершилась. Она длилась около 2,5 часа, сообщили в понедельник в пресс-службе главы российского государства.

Как оба политика сообщили на пресс-конференции, которая предшествовала встрече, главной темой помимо развития двусторонних отношений стал целый ряд резонансных международных вопросов. Лидеры обсудили сирийское урегулирование, ситуацию в Ливии, иранскую ядерную программу и перспективы нового саммита в нормандском формате.



Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России. Соответствующее заявление он разместил во вторник в Twitter.



"Я убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - написал он.



Французский лидер рассказал также, что среди затронутых в ходе беседы с Путиным тем фигурировала ситуация вокруг природных пожаров в Сибири и таяние вечной мерзлоты в этом регионе. "Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению [начать] ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест, мы должны следовать этому пути", - отметил Макрон.



Также, по его словам, оба лидера "выразили приверженность" созданию долговременной стабильности в Ливии и восстановлению порядка в стране. Что касается сирийского вопроса, то в данном случае Макрон подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в провинции Идлиб в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече в Сочи 17 сентября прошлого года.



В общей сложности переговоры между президентами России и Франции продолжались более 2,5 часа. Официально никаких заявлений для прессы по итогам встречи не планировалось.



Перед началом переговоров в форте Брегансон - летней резиденции французских президентов - Макрон тепло приветствовал российского коллегу, заявив, что "крайне рад возможности побеседовать" с ним. "Спасибо за этот визит в Брегансон, дорогой Владимир, за то, что нашел время для этой поездки", - сказал он.



Ранее российский лидер дал понять, что на встречу президентов в Нормандском формате пока рассчитывать не стоит. Ранее эту встречу уже несколько раз предлагал провести Владимир Зеленский.



"Альтернативы "нормандскому формату" не существует, мы будем его поддерживать", - заявил Путин. Но потом уточнил, что "любая встреча в "нормандском" формате должна приводить к нормальным результатам, нужно добиваться выполнения уже достигнутых договоренностей".



То есть без подвижек в Минском процессе Кремль на новую встречу в Нормандском формате не пойдет. По крайней мере - на высшем уровне. Впрочем, в Москве уже не раз об этом говорили, связывая будущие переговоры с прогрессом в политической части Минска (закрепление в Конституции особого статуса Донбасса, против чего пока выступает Зе).



При этом Путин подсластил пилюлю и заявил, что некоторые действия Зеленского внушают ему "осторожный оптимизм".



"Я проинформирую господина президента (Макрона - Ред.) о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - отметил российский лидер.



Французский президент поддержал скепсис Путина насчет встречи в Нормандском формате без определенных заготовок, которые бы гарантировали принятие решений и прогресс в их выполнении.



"Мы должны проводить саммит "нормандской четверки" при условии того, что будут достигнуты конкретные результаты, нам не нужна встреча ради встречи", - заявил Макрон.



Разумеется, такие результаты могут быть достигнуты, если начнутся подвижки по уже оговоренным моментам, которые пока выглядят весьма скромно. В активе у Зе - разведение в Станице Луганской, где в общем-то и так давно не было обстрелов.



Правда, пока французский лидер оптимистично надеется, что таких достижений станет больше и ко встрече удастся подойти уже через несколько недель.



"Мы (с Путиным - Ред.) сможем подготовить будущие встречи, и вместе с господином Зеленским, Владимиром Путиным и госпожой Меркель мы постараемся рассмотреть возможность созыва "нормандского формата" через несколько недель", - пообещал президент.



Еще раз Макрон упомянул Украину, когда говорил о российско-европейских отношениях. Он назвал конфликт в нашей стране "раздражителем", которые портит дружбу РФ и ЕС. После чего прозвучало двойственное заявление.



С одной стороны Макрон пообещал, что Россия вернется в "Большую семерку", если ситуация в Украине разрешится. С другой - он призвал строить новые взаимоотношения "поверх" затяжного конфликта вокруг Донбасса и Крыма. Давая понять, что быстрого решения украинского вопроса нет, при этом других важных тем он тормозить не должен.



А таких тем у России и Франции множество - ЕС входит во все более серьезный торговый клинч с Америкой. Параллельно с выходом США из договора по ракетам малой и средней дальности начинает раскручиваться новая гонка вооружений, в которой крайней может остаться именно Европа. И все эти проблемы будут обсуждаться с РФ независимо от того, как будет развиваться ситуация на Донбассе.

