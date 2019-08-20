Актер из Игры престолов пошутил о своем "бесплодии"

Актер Кит Харингтон, который известен ролью Джона Сноу в сериале Игра престолов, рассказал о своем "полете на драконе". Об этом пишет The Hollywood Reporter.



Он признался, что провел на имитирующей дракона установке больше времени, нежели было необходимо для съемок сцены в эпизоде Битва бастардов. Этот опыт актер назвал "ужасным" и "не имеющим отношения к актерской профессии".



Харингтон также признался, что у него было отвратительное ощущение, когда он находился на этой установке. Он чувствовал себя крайне некомфортно, "как мужчина".



"Я не думаю, что я могу иметь детей сейчас", - в шутку отметил Кит Харингтон в общении с журналистом издания.

