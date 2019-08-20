КГГА сменила адрес регистрации в госреестре на ул. Дегтяревскую

Адрес регистрации Киевской городской государственной администрации в Едином государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей изменился с ул. Крещатик, 36 на ул. Дегтяревскую, 31, корпус 2 в Шевченковском районе Киева.



Согласно информации в системе YouControl, по состоянию на 23 мая 2019 года адрес регистрации уже был указан по ул. Дегтяревской, 31, к. 2. При этом номер телефона ведомства в реестре не изменился.



Кроме того, по данному адресу также зарегистрировано коммунальное предприятие "Киевблагоустройство".

