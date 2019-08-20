Twitter и Facebook заблокировали сотни страниц из Китая

Социальная сеть Twitter обнаружила организованную из Китая масштабную онлайн-кампанию по дискредитации протестов в Гонконге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге компании в понедельник, 19 августа.



Отмечается, что в результате внутреннего расследования удалось обнаружить 936 аккаунтов, которые использовались для того, чтобы "координированно сеять политический раздор в Гонконге", ставя под сомнение законность протестов и их основные политические требования.



"Нам удалось раскрыть масштабную информационную операцию, осуществляемую с территории КНР при государственной поддержке. Эта операция фокусируется на ситуации в Гонконге, особенно на движении протеста и призывах к переменам", – говорится в сообщении.



Внимание специалистов компании привлекли группы аккаунтов, пользователи которых "в координированной манере" реагировали на события в Гонконге. Поскольку сеть Twitter в Китае заблокирована, доступ ко многим подобным аккаунтам осуществлялся из виртуальных частных сетей (VPN). Кроме того, в некоторые аккаунты заходили пользователи со специальных разблокированных IP-адресов, находящихся в материковой части Китая.



В публикациях, выложенных в сеть от лица пользователей этих аккаунтов, участники протестов в Гонконге обвинялись в насилии и вандализме. Как указывают сотрудники Twitter, около 200 тысяч подозрительных аккаунтов были заблокированы ими еще до того, как они стали активно работать по описанной схеме.

