Почему микрофинансовые компании начали предлагать беспроцентные кредиты, есть ли подвох

Спрос на онлайн кредитование растет с каждым днем. Сегодня услугами микрофинансовых компаний не пользовался только ленивый. Возможность решить проблемы финансового характера не прибегая к необходимости обращаться в банк, тратить время на сбор необходимой документации, обеспечивает постоянное внимание со стороны потребителя.



Как известно, спрос рождает предложение. Большое количество желающих воспользоваться возможностями сервисов интернет кредитования привело к увеличению количества финансовых компаний. В свою очередь, увеличение числа компаний привело к ужесточению конкуренции в нише. С одной стороны, конкуренция положительно сказывается на удовлетворенности клиентов, ведь кредитные компании в борьбе за клиента, формируют максимально выгодные и лояльные условия, чтобы привлечь клиентов. С другой стороны, готовность кредитовать практически каждого желающего, без проверок, привела к росту уровня закредитованности потребителя.

По статистике, на сегодняшний день услугой кредит онлайн на карту успел воспользоваться каждый седьмой житель Украины. Чтобы оформить такой кредит, необходимо всего несколько минут времени, и, что парадоксально, совершенно не нужны документы.

Работает это таким образом: инициализацией процедуры оформления служит подача заявки, с помощью кредитного калькулятора на сайте кредитора, клиент указывает нужную ему сумму и срок, на который он хочет ее взять. Затем ему предлагают в онлайн режиме заполнить регистрационную анкету, где указывается персональная информация и данные банковской карты. На основе предоставленной информации, кредитор принимает решение, выдавать кредит, или отказать. Если заявка одобряется, клиенту отправляется электронный договор кредитования, для подписания. После получения подтверждения договора, кредитор предоставляет клиенту указанную в договоре сумму.

Современный рынок кредитования считается высоко конкурентным, количество финансовых компаний постоянно увеличивается. В этих условиях, чтобы найти клиентов, МФО организации начали кредитовать под 0,01%. Такой ход позволяет привлечь внимание клиентов. Предоставляя кредит практически на беспроцентной основе, МФО компании рассчитывают на получение прибыли в дальнесрочной перспективе.