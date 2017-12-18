Борьба с «конвертами»: сумеет ли Верланов прикрыть в Украине конвертационные центры?

На днях глава Государственной налоговой службы львовянин Сергей Верланов заявил, что команда президента Зеленского готовит очередные изменения в Налоговый кодекс. Так уже осенью на рассмотрение Верховной Рады будет представлен законопроект по BEPS – противодействию схемам уклонения от уплаты налогов. Если упрощённо, то речь идет, в том числе, об использовании международных юрисдикций (офшоров) для размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения.



Справедливости ради стоит отметить, что эта идея не нова. Ею занимаются уже несколько лет. В том числе и Сергей Верланов, неоднократно выступавший лоббистом BEPS в бытность заместителя министра финансов. Однако, по мнению многих экспертов, этого недостаточно, поскольку огромный потенциал пополнения бюджета страны кроется в искоренении такого явления как «конвертцентры» («площадки»). О чем руководитель возобновленной Государственной налоговой службы также знает не понаслышке.



Свое бурное развитие «площадки» получили в времена беглого президента Януковича и руководителя Минздоха Клименко. И даже смена власти не привела к их закрытию. Напротив, делки, имевшие отношение к «конвертам» при регионалах, стали успешно работать и с новой командой, пришедшей на волне Евромайдана. В стране вновь была утверждена система «смотрящих за обналом» и поскольку налоговая и таможня до недавно находились в одном госоргане, то и за многомиллионными потоками контрабанды. В каждой из областей находился свой главный по этим криминальным направлениям.



В частности, во времена руководства ГФС Украины Мирославом Проданом, называемым в СМИ кошельком Гройсмана, «ответственным» за Львовскую область в вопросах обналички и контрабанды был Василий Костюк. Адвокат с 14 летним стажем. Личность в своем деле авторитетная не смотря на относительно молодой возраст. Журналисты и аналитики на протяжении многих лет называют его держателем многочисленных «конвертационных центров».



Костюк в своей незаконной деятельности использует классическую схему - создает фиктивные компании, в которых на сегодня проводятся транзакции с годовым оборотом более миллиарда гривен в год, а в лучшие для него времена при власти Януковича обороты доходили и до 5 миллиардов гривен. Клиенты компаний Василия Костюка — это крупнейшие предприятия Львовщины и других регионов. Поскольку большие компании не могут вывести из оборота наличные средства, им в этом охотно помогает львовский адвокат. Одним он продает наличность, а вторым уменьшает оборот, предоставляя фиктивные услуги. Уголовным кодексом такая деятельность квалифицируется как ст. 205 фиктивное предпринимательство, ст. 209 отмывание средств и ст. 212 уклонения от уплаты налогов.



По оценкам экспертов, из-за таких как Костюк и реализуемых ним схем в теневом обороте сегодня находится чуть ли не половина доходов украинской экономики. Госбюджет терпит огромные убытки от деятельности «конвертов», основной целью которых является «отмывание» и дальнейшая легализация «грязных» денег. Специалистами называются миллиардные суммы, но уже в долларах.



Структурно конвертационный центр состоит из фиктивных фирм, банков и «своих» людей во власти. Последнее особо важно, поскольку позволяет беспрепятственно реализовывать все незаконные схемы.



Одним из «конвертов» Костюка эксперты называют ООО «Альтера Захид» (код 38933149). На сегодня оно уже прекратило свою деятельность. Но в свое время было эффективным инструментом незаконного обналичивания средств. А вот ООО «Фрутта опт торг» (код 41191557) работает по сей день. Даже уголовные производства, в которых оно фигурирует, никак на эту деятельность не влияют.



Для примера, в постановлении Шевченковского райсуда города Киева от 18.12.2017 года идет речь о том, что неустановленные лица зарегистрировали на подставных людей ряд фирм, которые занимались финансовыми махинациями. В частности, документе отмечается: «Во время досудебного расследования уголовного производства установлено незаконную схему, направленную на обналичивание денежных средств, минимизацию налоговых обязательств предприятий реального сектора экономики, путем отражения в налоговой отчетности несуществующих финансово-хозяйственных операций. В свою очередь, во время досудебного расследования установлено, что ООО «Фрутта опт торг» незаконно сформирован налоговый кредит по НДС за счет отражения финансово-хозяйственных операций с ООО «Ферро» (код 40952883)».



Как мы говорили ранее подобные уголовные производства пока никак не препятствуют Костюку осваивать «схемные кредиты». Но стоит отметить, что подконтрольная ему фирма «Фрутта опт торг» уже успела «засветится» на уровне ГПУ в другом деле. В частности, Печерский райсуд города Киева 25.01.2018 года своим постановлением удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Жицкого о доступе к вещам и документам указанной фирмы и других субъектов хозяйствования.



Главный фигурант дела ООО «Марселл» (код 40626381). А вот ООО «Фрутта опт торг» является одним из поставщиков товаров этой фирме. В обосновании постановления указывается, что следствие ведет дело «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГУ ГФС во Львовской области, которые в нарушение требований действующего законодательства не принимали меры по отношению к субъектам хозяйствования, в том числе ООО «Марселл», что в течение 2017 года привело к незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям реального сектора экономики на общую сумму более 4,2 миллиарда грн, то есть нанесло ущерб государству в особо крупном размере, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины». Заострим ваше внимание на том, что в уголовном производстве фигурируют чиновники из главного управления ГФС во Львовской области. Хоть фамилии их и не названы, в тоже время факт наличия такого расследования важен. Почему, расскажем чуть позже.



Также «Фрутта опт торг» фигурирует и в другом уголовном производстве. Речь идет о деле по ООО «Прилуки-Агро» (код 39438023), которое ведет управление финансовых расследований ГУ ГФС в Черниговской области. В постановлении суда по доступу к необходимым документам в рамках следствия отмечается, что прилуцкая фирма в «своей хозяйственной деятельности использует документы предприятий с признаками фиктивности для прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов». Среди таких фирм, собственно, и названа «Фрутта опт торг».



Всего в реестрах за последние 2 года накопилась информация о более чем 50 постановлений судов (в основном по уголовным делам) где фигурирует «Фрутта опт торг». Причем все они открыты в других регионах страны. Как ни странно, сотрудники ГУ ГФС во Львовской области нарушений в деятельности этой «мойки» почему-то не находят... И вот почему: наличие у Василия Костюка «своих» людей во власти – региональном подразделении ГФС. Как среди бывших сотрудников, так и ныне действующих.



Прежде всего речь идет об экс-налоговике из Львовского областного главка Викторе Кривуне. Вместе с ним Костюк создал целую сеть конвертационных центров. В него входило уже упомянутое нами ООО «Альтера Захид». Журналисты львовского информагентства «Коррупция Инфо», проводя собственное расследование деятельности этого криминального дуэта, так описывали работу сети конвертцентров: «Она состоит из многих фиктивных предприятий, руководители которых получают незначительную заработную плату за подписание документов. Однако, эти люди не ориентируются в ситуации, не управляют нею. Так одним из фиктивных предприятий, через которое отмываются «грязные деньги» является ООО «Альтера Захид», его директором числится Виталий Мандзяк. Как стало известно, данная фирма получает огромные доходы, однако по непонятным причинам ее директор Мандзяк вынужден работать дистрибьютором в совсем другой коммерческой компании. Годовой оборот капитала ООО «Альтера Захид» составляют миллионы гривен, а ее директор продает пылесосы немецкого производства в фирме «HYLA Львов».



Сразу же после выхода материалов этого журналистского расследования 27 февраля 2015 года возле офиса информагентства «Коррупция Инфо» был взорван автомобиль его директора. Коллектив тогда выступил с соответствующим заявлением, где связал взрыв авто со своей профессиональной деятельностью и вниманием к адвокату-обнальщику Костюку. «Нападения и совершение противоправных действий относительно нашего портала перешли в активную фазу. И если сначала ущерб был нанесен хакерскими атаками на сайт, то сегодня нападавшие осуществили прямое покушение на информационное агентство «Коррупция Инфо» и непосредственно на его директора. По нашему мнению, покушение совершено из-за ряда журналистских расследований о конвертационных центрах, которые действуют по всей Западной и Центральной Украине. Как мы сообщали ранее, теневым владельцем и идейным лидером обворовывания нашей многострадальной страны является адвокат Костюк Василий Васильевич», - заявили тогда журналисты.



А вот из ныне действующих сотрудников областной налоговой внимание стоит уделить Оресту Витыку. Он трудится заместителем начальника Главного управления ГФС во Львовской области, плотно сотрудничая с Костюком по вопросам «конвертов». В органах налоговой Витык работает уже девятнадцать лет с 2000 года. За это время сделал карьеру от старшего государственного налогового инспектора до целого зама областного налоговика. Обзавелся связями, которые помогают решать ему задачи не только Василия Костюка, но и помогать бизнесу отца, а также супруги.



Дело в том, что Дмитрий Витык, отец Ореста, является скандально известным во Львове застройщиком. Подконтрольная ему компания «Мега-Тех» не взирая на Генеральный план города, протесты жителей близлежащих домов, вознамерилась построить вместо двухуровневого паркинга высотный торгово-офисный центр. Решить вопросы с городскими властями отцу помог сын.



Жена налоговика также занимается строительным бизнесом. Ирина Витык является соучредителем компаний, объединенных под брендом «Auroom» (возводят ЖК «АУРУМ ТАУЭР»). Кстати, Орест Витык на своей странице в Фейсбук активно популяризирует ЖК.



Львовские застройщики обсуждают этот жилой комплекс в контексте истории, связанной с поставкой немецких лифтов в одно из зданий налоговой, расположенном по адресу Стрийская 35. Говорят, что вместо изделия немецкого производства (согласно выигранному тендеру), в итоге были установлены более дешевые изготовленные в Турции. А лифты, произведенные в Германии, якобы, переместили на один из объектов компании «Auroom».



Так вот, львовского налоговика Ореста Витыка обнальщик и контрабандист Василий Костюк намерен продвинуть выше и за один миллион долларов готов купить должность начальника областного управления вновь созданной Государственной налоговой службы. В этом ему помогает некто Юрий, называющий себя доверенным лицом... Сергея Верланова. Говорит имеет добро на озвучивание прайсов за назначение на должности в налоговых органах. Юрий заверил Костюка в том, что через своего «патрона» уже помог решить ряд важных кадровых вопросов.



Не сложно понять, что «назначение» Витыка на главную в областной налоговой должность необходимо Костюку для дальнейшего прикрытия своей незаконной деятельности - продолжении беспроблемной работы многочисленных конвертационных центров. Ведь «отбить» инвестицию в миллион долларов благодаря Оресту Витыку схемщик Василий Костюк сможет в предельно короткие сроки.



В этой связи, хочется верить, что именем Сергея Верланова лишь прикрываются разного рода «аферисты-решавчики», и в будущем мы не услышим сакраментальной фразы «я от...». Ведь чаяния миллионов украинцев, проголосовавших за Владимира Зеленского, были направлены на смену сложившейся системы, в том числе в сфере налогов и сборов. И может член команды президента Сергей Верланов все же решит нашумевшую проблему конвертационных центров. И начать он это может, как львовянин, со своей малой родины – Львовского региона.

