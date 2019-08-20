У каждого украинца есть психологическая травма из-за боевых действий на Донбассе — Супрун

Каждый украинец получил психологическую травму вследствие конфликта, который продолжается на Востоке Украины уже более 5 лет. Об этом на пресс-конференции заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает корреспондент Укринформа.



"Наша страна должна признать, что за последние годы украинцы получили психологическую травму, в частности вследствие войны на Востоке. Наш народ, каждый из нас пережил серьезную травму за последние пять с половиной лет", - отметила руководительница Минздрава.



Участники пресс конференции на тему: "Lifeline Ukraine: запуск первой всеукраинской" горячей линии "для предупреждения самоубийств и поддержки психического здоровья" / Фото: Павел Багмут, Укринформ



По ее словам, начиная с 2013 года, после событий на Майдане, многие нуждались в психологической поддержке.



"Мы увидели, что Украине не хватает качественной системы оказания психологической помощи. Первыми нашими шагами стала организация обучения украинских психологов и психиатров, социальных работников и священников в США, благодаря помощи американского посольства. Однако мы увидели, что украинцы не идут за такой помощью. Даже те, которые остро нуждались в психологической поддержке: ветераны АТО, переселенцы и участники Революции достоинства. Надо было найти тот способ, чтобы люди могли анонимно говорить на эту тему", - отметила Супрун.



Она сообщила, что в партнерстве неправительственной организации и государства создана Lifeline Ukraine - национальная профессиональная телефонная линия по предотвращению суицидов и профилактики психического здоровья.



"Мы понимали, что в Украине много людей наверняка не будут доверять государственной программе психического здоровья, поэтому решили создать неправительственную организацию, используя успешный опыт "Australia Lifeline". Государственной ответственностью, задачей Минздрава стало создание сети психологов, психиатров, соцработников, которые могут помочь человеку. От нас (Минздрава — ред.) не будет никакого вмешательства — только поддержка", - подчеркнула Супрун.

