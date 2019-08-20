Минрегион ужесточает нормы пожарной безопасности в гостиницах

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) о повышении требований пожарной безопасности в гостиницах вступят в силу с 1 октября 2019 года, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе.



"…В новых нормах о проектировании гостиниц мы предусмотрели ряд современных решений для усиления обязательной пожарной безопасности в них (в гостиницах – ИФ). В частности, вводим возможность использования эффективных систем пожаротушения тонкораспыленной водой, а также современных систем раннего выявления угроз и чрезвычайных ситуаций. Нормы начнут действовать уже с октября", – цитируется в сообщении Парцхаладзе.



Согласно обновленным номам, системы пожаротушения в гостиницах должны устанавливаться в соответствии с ГСН "Системы противопожарной защиты", а подъезд пожарных машин к зданиям следует предусматривать согласно нормам "Планирование и застройка территорий".



При этом в ГСН установлены требования к огнестойкости зданий, а также количеству этажей и площадей противопожарных отсеков.



Норма также позволяет размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных и жилых зданий I-III степени огнестойкости при условии отделения их в противопожарный отсек с отдельными путями эвакуации.



Изменения в ГСН "Гостиницы" разработаны специалистами ПАО "КиевЗНИИЭП".



Как сообщалось, ГСН также содержит рекомендацию о проектировании подключения к скоростному интернету и телевидению в гостиничных номерах и местах общего пользования, об установке электронных систем доступа в новых и реконструированных гостиницах, а также отменяет ряд устаревших требований.

