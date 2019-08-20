НБУ назвал причины укрепления гривни

Среди основных причин укрепления гривни к доллару - вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), стабильная макроэкономическая ситуация в стране и благоприятная экспортная конъюнктура.



Об этом во время круглого стола на тему: "Что произойдет с гривней до конца года" сказал заместитель председателя правления НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает корреспондент Укринформа.



"Есть несколько факторов того, что гривня укрепляется относительно доллара. Первый - это поведение нерезидентов. Мы видим большое увеличение спроса нерезидентов на украинские активы, прежде всего на ОВГЗ. Вложения нерезидентов составляет около 92 млрд грн", - сказал Сологуб и пояснил, что нерезиденты демонстрируют повышенный интерес к ОВГЗ после того, как международный депозитарий Cleаrstream открыл свой счет в депозитарии НБУ, что упростило процедуру инвестирования в украинские ценные бумаги.



Второй фактор - это нормальная макроэкономическая ситуация в Украине. "Это и темпы экономического роста, и снижение инфляции, и стабильная ситуация в банковской системе и с платежным балансом", - отметил Сологуб.



Как сообщал Укринформ, международные резервы Украины по состоянию на 1 августа 2019 года составили 21,84 млрд долларов. Гривня с начала года укрепилась по отношению к доллару на 9,1%, и это — лучший результат среди всех национальных валют мира.

