За четыре года потребление газа в Украине сократилось на 6 млрд кубометров

Украина ежегодно экономит около 1,2 миллиарда евро благодаря сокращению потребления газа. Об этом во вторник, 20 августа, заявил председатель Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук, сообщает Укринформ.



Он напомнил, что по состоянию на 2018 год населением, бюджетными организациями, предприятиями теплокоммунэнерго уменьшено потребление газа на 6 млрд кубометров по сравнению с 2014 годом. В частности, уже около 650 тысяч семей осуществили мероприятия по термомодернизации.



"Украина ежегодно экономит около 1,2 млрд евро, не тратя их на импорт газа", - отметил Савчук.



В то же время он отметил, что Украина может сократить потребление газа еще на 5 млрд кубометров к 2022 году.



"Наша цель - сократить потребление еще на 5 млрд кубометров газа в год к 2022 году по всем категориям потребителей", - сказал Савчук.

