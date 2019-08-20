Монетизировать субсидии будут больше банков

Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию. Это может быть один из 34 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат, сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Минсоцполитики.



Начиная с октября текущего года, выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию.



Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в Ощадбанке. Но если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении, ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными.



Получатели субсидии, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках, до предоставления информации о платежных реквизитах, будут получать монетизированную субсидию через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.



Тем, кому назначено безналичную форму помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк.



Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.

