В суд передали почти 230 производств, которые расследовало НАБУ - Сытник

Сейчас в суд передано почти 230 уголовных производств, которые расследовались в Национальном антикоррупционном бюро Украины.



Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире программы "Евроинтеграторы" на ObozTV, информирует пресс-служба НАБУ.



"На сегодня это почти 230 уголовных дел, переданных в суд. Фигурантов, конечно, больше", - сказал Сытник.



Он также подчеркнул, что "мне приятно, что сейчас мы стали больше работать со Службой безопасности Украины".



"Как бы там не было, экспертное заключение, которое мы полгода пытались получить по "Роттердам+", было получено Службой безопасности Украины. Сейчас впервые за четыре года мы получаем интересные материалы оттуда, интересную информацию, которую мы можем вместе проработать и реализовать", - подчеркнул директор НАБУ.

