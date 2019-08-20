Кличко, Луценко, Парубия и Портнова суд разрешил вызывать на допросы по делу о расстрелах на Институтской

Суд по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-беркутовцев о допросе свидетелей, в частности - публичных лиц



Об этом сообщает Громадское.



Из 38 экс-правоохранителей некоторые действующие, которые находились с 18 по 20 февраля непосредственно на месте событий, и руководителей Николаевской, Одесской и черниговского подразделений "Беркута", которых хотели допросить адвокаты, суд разрешил допросить 15 человек по выбору защиты.



Также суд разрешил допросить работников, обслуживающих спецтранспорт.



Кроме того, суд разрешил допросить днепропетровский "Беркут", руководящий состав полиции по состоянию на 20 февраля, а также всех публичных лиц, о которых ходатайствовали адвокаты.



Эти лица:



мэр Киева Виталий Кличко,

генпрокурор Юрий Луценко,

депутат Геннадий Москаль, который первым держал доказательства в руках, был руководителем следственной комиссии ВР,

спикер Рады Андрей Парубий,

депутат Сергей Пашинский,

экс-народный депутат, ныне посол Украины в Канаде Андрей Шевченко,

советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов,

глава МИД времен Януковича Леонид Кожара,

министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш

легендированные свидетели.

