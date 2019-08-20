Почему ванна от Ravak – это отличный выбор?

Ванна - это незаменимое место отдыха и релакса после тяжелого трудового дня. Даже несмотря на популярность душевых кабин в последние годы, истинные ценители комфорта все равно предпочитают им старые добрые ванны, особенно если в доме есть дети.

В онлайн-магазине Santehrai вы можете купить ванну Равак по цене от производителя. Расскажем о том, какие виды существуют и предоставим рекомендации по выбору.

Виды ванн

Ванна - одно из старейших изобретений человечества, которое служит нам с античных времен. Магазин Santehrai сотрудничает исключительно с надежными компаниями-производителями ванн, среди которых несравнимым качеством акриловых изделий отличается именно бренд Ravak.

Молодая чешская компания начала свою деятельность в 1991 году, но с тех пор стала одним из передовых изготовителей сантехники в Европе и выделяется высочайшим качеством продукции.

Акриловые ванны от Ravak преимущества:

● эти легкие и теплые красавицы могут иметь самый разный дизайн, поскольку изготавливаются из литого акрила;

● разнообразие форм и размеров: в наличии ванны с перегородкой и душем, вместительные модели на 240 л, прямоугольные и круглые;

● подойдут для любого интерьера – в онлайн-магазине Santehraiпредставлен огромный выбор моделей, так что вы можете купить ванну равак доступной цене;

● изделия от компании обладают высоким качеством и огромным выбором моделей на любой вкус и интерьер;

● невысокая стоимость.

Недостатки:

● чистить такую ванну следует с особой осторожностью: из-за своей пористости верхний слой быстро стирается при давлении жесткой щеткой;

● не переносит абразивной химии для очистки сантехники.

Рекомендации по выбору ванны

Каждому по потребностям - вот главный принцип выбора ванны. Важно понимать: если вы выбираете одно устройство и на века - нет смысла делать заказ на ванну из стали, равно как и нет смысла переплачивать за ванну из литого камня, если зачастую вы просто принимаете душ.

Для длительного использования идеально подойдут стильные акриловые ванны производства Равак, в том числе универсальные модели с заслонкой и душем.

Интернет-магазин Santehrai предлагает огромный ассортимент ванн напрямую от производителя, а также помощь при выборе ванны исключительно под вашу планировку, дизайн-проект и размеры. Мы доставляем ванны производителя Ravak бесплатно по Киеву, и по всей Украине, согласно тарифам службы доставки.