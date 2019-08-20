"Голос" отказался от поста вице-спикера Верховной Рады

Партия "Голос" отказалась от должности заместителя председателя Верховной Рады, сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.

"Да, это отвечает действительности", - сказал Юрчишин журналистам во вторник в Киеве.

Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". "Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности", - сказал замглавы партии "Голос".

По его словам, политические силы, "для которых политическое позиционирование более важно, чем профессиональное, могут претендовать на должность вице- спикера".

Юрчишин отметил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то "за такую должность можно было бы побороться". "Достойные кандидатуры у нас есть", - сказал Юрчишин.