Новое мобильное приложение оказывает помощь экстренным службам и полиции

Современные цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни людей. Мобильные телефоны сегодня есть практически у каждого человека. Используются они не только для связи. Благодаря специальным приложениям можно решать разные задачи. К примеру, особого внимания заслуживает приложение what3words, созданное британцем Крисом Шелдриком после того, как курьеры службы доставки не смогли найти его дом. Это приложение делит карту на огромное количество мелких квадратиков, где каждый обозначен комбинацией из трех слов. С его помощью любая служба имеет возможность максимально точно выявить расположение необходимого объекта.

Это приложение может оказать очень полезным. Реальный случай произошел в Англии, когда несколько друзей, отправившись на прогулку, потерялись. После нескольких часов блужданий, друзья смогли найти сеть, дозвонились в службу спасения, а там, неожиданно для компании, им предложили скачать приложение what3words, о котором друзья раньше не знали. Буквально сразу после установки приложения полиция смогла определить их местоположение и спасти.

Как сообщает https://www.inform.kz, приложение what3words является бесплатным. Для работы с приложением достаточно войти в него, нажать на квадрат своего местонахождения, отправить указанные слова через любое другое приложение, где его сразу увидят другие люди и смогут оказать помощь. В настоящее время в Британии это приложение смогло помочь спасти уже несколько человек, поэтому сотрудники полиции советуют всем людям установить его на своих смартфонах. Очень удобно, что для работы с приложением не нужен мобильный интернет.

Работа над приложением началась более шести лет назад. Сегодня в представительстве компании уже более ста сотрудников. Также 35 служб экстренного реагирования в Англии и Уэльсе подписались на what3words. Пользователи уже успели убедиться в том, что с помощью приложения им удается сэкономить немало времени, что часто оказывается очень важным при спасении людей. Приложением сейчас активно пользуется полиция, а также пожарные, так как благодаря ему удается максимально быстро отреагировать на возгорания в сельской местности. Службы спасения жалеют, что о приложении пока знает не так много людей. Они надеются, что вскоре ситуация изменится. ПО позволяет более эффективно выполнять работу. При этом делается все гораздо быстрее.