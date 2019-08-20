ВСП отказался отстранять судью Вовка от выполнения обязанностей

Высший совет правосудия (ВСП) отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение ВСП принял во вторник, рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры о временно отстранении Вовка от отправления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.