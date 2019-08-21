В НСЖУ прокомментировали информацию о готовящейся атаке на телеканал 112

Возможное наложение ареста на телеканал "112 Украина", о которых недавно стало известно СМИ, может свидетельствовать о давлении власти на медиа. Об этом написал в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Сегодня издание TheБабель опубликовало резонансный материал о вариантах развития событий вокруг популярного новостного телеканала "112 Украина". Среди вероятного решения - в рамках расследования уголовного производства, которое открыло СБУ, на имущество телеканала могут наложить арест и передать в управление АРМА. При этом генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что если дело не о госизмене, то аресты СМИ недопустимы. Но очевидно, что нынешний генпрокурор может стоять на своем только до момента, как новая ВР определит ему замену", - написал Томиленко.



По его мнению, в ситуации нынешнего резонанса власть должна предоставить обществу отчет, не реализует ли она на практике намерения политической нейтрализации популярного телеканала.



"Конечно, у правоохранительных органов есть право расследовать законность хозяйственных операций, изменения собственности медиа и тому подобное. Но при этом и у телеканала есть право защищаться, привлекать своих юристов, наконец - идти в открытый суд", - подчеркнул глава НСЖУ.



По его словам, до окончания возможных судебных процессов арест телеканала и передача его в госуправление (АРМА) - это чрезмерная и разрушительная мера.



Скриншот: Facebook/ Sergiy Tomilenko



Напомним, 20 августа в СМИ появилась информация о том, что власти готовят атаку на телеканал "112".



Также мы писали, что телеканал "112 Украина" выразил обеспокоенность информацией о намерениях главы Офиса президента Украины Андрея Богдана установить контроль над каналом и организовать захват канала силами Службы безопасности Украины.

