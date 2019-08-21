Грузинского телеведущего, который обматерил президента России, уволили

Новый руководитель грузинского телеканала "Рустави 2" Паата Салия уволил оскорбившего близких и самого президента России Владимира Путина телеведущего Георгия Габунию. Об этом сообщает "Грузия Online".



Салия также уволил начальника информационной службы телеканала Нодара Меладзе и журналистов Георгия Лаперашвили, Нанука Жоржолиани, Эка Квеситадзе. По словам руководителя, причиной такого решения стал конфликт интересов.



"Этих людей не интересует "Рустави 2", в их интересах лишь то, чтобы телеканалом руководил конкретный человек - Михаил Саакашвили", - добавил генеральный директор компании.



Как сообщала "Страна", вечером 7 июля в эфире передачи на телеканале "Рустави 2" Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Сам Путин решил на это не реагировать.

