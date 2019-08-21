У Дональда Трампа родился десятый внук

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз. Жена его сына Эрика родила дочку. Новость сообщил во вторник сам Эрик Люк Трамп в своем Twitter.



"Лара (жена Эрика Трампа - Ред.) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим!" - написал Эрик.



Это второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первому сыну, которого тоже зовут Эрик, в сентябре будет 2. Президент США Дональд Трамп - отец пятерых детей. Двое старших детей, Дональд Джуниор и Иванка, - родители пяти и троих детей соответственно.

