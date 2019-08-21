Медведчук: власти Украины хотят сделать СМИ "ручными"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что идея расширить полномочия Нацсовета по ТВ означает, что власти Украины хотят сделать СМИ "ручными". Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к Верховной раде для внесения изменений в законодательство страны...

... для расширения полномочий регулятора. Первого августа Нацсовет сообщил, что проведет проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". По данным регулятора, компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания.



"Идея расширить полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию и лишать каналы лицензии без решения суда означает, что СМИ хотят сделать ручными, выполняющими любые указания власти. Она встретит отпор, продиктованный тем, что мы живем в правовом, демократическом государстве", - написал Медведчук на своей странице в Twitter во вторник.



Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ ранее на заседании назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.

