Владельца отеля в Одессе, где при пожаре погибли девять человек, арестовали

Киевский районный суд Одессы арестовал владельца отеля "Токио стар" Вадима Черного, где при пожаре погибли девять человек, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Одесской области Украины.



Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Полиция рассматривает три версии, среди которых поджог с целью сокрытия преступления.



"Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры Одесской области об избрании подозреваемому в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшему гибель девять человек в отеле, меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

Суд постановил арестовать Черного на 60 дней.

